شركة كهرباء القدس تتسلم الإنذار الثاني بقطع الكهرباء من قطرية "الاحتلال"

وطن: استلمت شركة كهرباء محافظة القدس أمس الإثنين الإنذار الثاني ببدء جدول قطع التيار الكهربائي عن مناطق امتيازها والذي سيبدأ، حسب رسالة كهرباء الاحتلال، يوم 8 ايار/مايو ويختلف جدول القطع هذا عن جداول سابقة بأن مدة القطع هي لستة ساعات متواصلة ويتكرر لكل محافظة ست مرات بالشهر.

وقالت كهرباء القدس في بيان وصل وطن نسخة عنه ان " كهرباء اسرائيل عمدت بهذا القطع بأن تقوم بإطفاء كل المغذيات المزودة لنفس المحافظة في نفس الوقت مما يدل على تعنت الجانب الإسرائيلي لإلحاق أكبر ضرر ممكن بنواحي الحياة للسكان والمجتمع ككل والنواحي الصحية والتعليمية والاقتصادية".

وقد طالبت الشركة في رسائل تم توجيهها لأصحاب القرار بضرورة دفع ما عليهم من مستحقات أو جزء منها حتى تستطيع تجنيب مراكز المدن والمستشفيات أي انقطاع، مبينة أن اتخاذ هذه الإجراءات القصوى لفصل الكهرباء لا تنطوي إلا على الضرر والهدم.

وقالت الشركة " ان الديون اتجاه الشركة الاسرائيلية هي نتاج مباشر وفوري للمناطق المعقدة والصعبة التي توزع فيها شركة كهرباء القدس وتزودها"، موضحة " أن هناك مناطق عديدة ضمن امتيازها سيادة القانون بها مجرد كلام وسرقات الكهرباء بازدياد متواصل، بالإضافة إلى العجز المالي التي تعاني منه الحكومة الفلسطينية بسبب حجز إسرائيل نسبة كبيرة من أموال المقاصة أدت إلى صعوبة دفع ماعليها من مستحقات مالية" .

وأكدت الشركة أن إجراءات قطع الكهرباء هي خطوات عقابية جماعية لا أكثر ولا أقل وهي مجرد إجراءات عقابية تفرض على المشتركين الذين يدفعون فواتير الكهرباء بانتظام ولا يوجد في هذه الإجراءات العقابية ما يحسن أو يزيد من مقدرة شركة كهرباء محافظة القدس على الجباية والتحصيل. هذا وستستمر الشركة باتصالاتها مع كافة الأطراف المعنية في جهود حثيثة لتخفيف القطع شهرها محول القدسي البداية محدودة.