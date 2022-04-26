الاحتلال يزعم إحباط محاولة خطف جندي عبر نفق للمقاومة خلال سيف القدس

وطن: كشف موقع "والا" العبري عن إحباط قوات الاحتلال لمحاولة خطف جندي عبر نفق للمقاومة في شهر مايو/ أيار الماضي خلال معركة سيف القدس.

وزعم الموقع العبري، اليوم الثلاثاء 26 نيسان 2022، أن طائرات سلاح الجو استهدفت نفقاً لحركة حماس على عمق 20 متراً وكان بداخله مقاومون تابعون لكتائب القسام.

وبحسب الموقع فإن المقاومة كانت تخطط لإخراج عناصرها من فتحة النفق لخطف جندي "إسرائيلي" والعودة به إلى قطاع غزة، وقد استهدفه الاحتلال في الحادي عشر من ايار حسب مزاعمه.