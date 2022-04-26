المقاصد لوطن: انتهاء أزمة المستشفى مؤقتا بعد اتفاق مع "المالية" بصرف راتب هذا الشهر

وطن: أكد رئيس نقابة العاملين والموظفين في مستشفى المقاصد سمير القدومي لـوطن، انتهاء الأزمة بين المستشفى ووزارة المالية مؤقتا، عقب اتفاق بينهما يقضي بصرف الوزارة رواتب الشهر الجاري أسوة بموظفي الحكومة.

وقال إن بقية المطالب سيتم بحثها مع وزير المالية شكري بشارة بعد العيد مباشرة، وعليه تم تجميد الفعاليات الاحتجاجية.

وكان من المقرر أن يعتصم موظفو المستشفى أمام مقر الوزارة في رام الله، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على عدم توفيرها دفعات مالية للمستشفى للتمكن من تقديم خدماتها ودفع رواتب موظفيها.