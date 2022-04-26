أزمة جامعة بيت لحم | قرارات جديدة لإدارة الجامعة، ومجلس الطلبة يعلّق لوطن

وطن: أعلنت جامعة بيت لحم اليوم الثلاثاء، تحويل الدراسة للنظام الافتراضي "اونلاين" مع تطبيق القوانين الأكاديمية في الحضور والغياب اعتبارًا من يوم غد الأربعاء.

وقالت الجامعة في بيان إن هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار منع الطلاب من الدخول للحرم الجامعي من قبل مجموعة من الطلبة، الأمر الذي عدّته تقويضًا وتعطيلًا للعملية التعليمية، وضياعا للوقت، وانتهاكا لحق الطلاب في التعليم، وقتلٌا للديموقراطية.

وأضافت أنها لن تتهاون في حال تم انتهاك قوانينها، والتعدي عليها، وبالأخص إذا تم ذلك بشكل متكرر كما حدث مؤخرًا، مثل الإهانات، والدخول عنوة للجامعة بالرغم من عطلة عيد الفصح، وتخريب الممتلكات.

واعتبرت إدارة جامعة بيت لحم أن الخروج بجملة أفكار أو ما يسمى "مطالب" من قبل المجلس، يعني التعنّت بعدم حل الأزمة وعدم قبول أخطائهم وفق البيان، مضيفةً أن القرارات التي يتم أخذها في جامعة بيت لحم، تتم بالتشاور بين المجلس التنفيذي للجامعة ومجلس العمداء، ولا يحق لأحد إملاء القرارات خصوصًا من "الساعين لمصالح فئوية".

من جانبه، قال مجلس الطلبة "المجمد بقرار من إدارة الجامعة" لـوطن، إنه سيبحث قرارات إدارة الجامعة الجديدة وسيصدر موقفه بشأنها.

وأوضح رئيس مجلس الطلبة مجد رمضان لـوطن، أن الأزمة اندلعت بين إدارة الجامعة ومجلس الطلبة، بعد فصل طالب من الجامعة بشكل نهائي وما تبعها من احتجاجات وقرار بتجميد مجلس الطلبة لمدة عام.

وقال إن فصل الطالب جاء نتيجة ادعاء موظفة في شؤون الطلبة بأنه قام بالاعتداء عليها لفظيا ولا يوجد أي اثبات على ذلك، مطالبا الإدارة باعطاء المجلس دليلا على ذلك، خاصة ان الحادثة وقعت في ساحة الجامعة امام الطلبة ولم يكن فيها أي من هذه الادعاءات.

وأضاف رمضان: تحاورنا مع الإدارة مرات عدة ولكن دون جدوى، بالتالي توجهنا للإضراب، فقررت إدارة الجامعة تجميد المجلس.

واعتبر أن قرار فصل الطالب وتجميد نشاطات المجلس غير قانوني، لأن المجلس منتخب من قبل الطلبة ولا يحق للإدارة تجميده. واصفا ذلك بأنه يأتي ضمن سياسة تكميم الأفواه، التي سيكون لها تداعيات على مستوى المجتمع، وليس الجامعة فقط.

فيما يلي نسخة عن قرار فصل الطالب: