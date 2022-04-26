المعتقل المريض إياد عمر من مخيم جنين يدخل عامة الـ21 في الأسر

وطن: دخل المعتقل إياد نظير عرسان عمر (40 عاما) من مخيم جنين، اليوم الثلاثاء، عامه الـ21 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن عرسان معتقل منذ عام 2002، وحكمت عليه سلطات الاحتلال بالسجن لمدة 24 عاما.

وأضاف، أن المعتقل عمر يعاني منذ سنوات من تفاقم في وضعه الصحي، جراء إصابته بورم "حميد" على الدماغ، جرى استئصاله في شهر آب/ أغسطس العام الماضي، وكان في حينه يقبع في سجن "مجدو"، ومجددا تفاقم وضعه الصحيّ، ومن الواضح أن الأعراض الصحية الحالية تُشير إلى عودة الورم مجددًا، وعلى إثر ذلك نقل مؤخرًا إلى سجن "عسقلان" لكونه قريبًا من مستشفى "برزلاي".