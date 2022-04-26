الاحتلال يزعم العثور أسلحة عند حدود لبنان حاول حزب الله إدخالها للأراضي المحتلة

وطن: أعلنت شرطة الاحتلال اليوم، الثلاثاء، أنها عثرت مساء أمس عند الحدود اللبنانية على حقيبة بداخلها 100 قنبلة يدوية وبندقيتين، مصدرها حزب الله.

وذكر جيش الاحتلال أن قواته رصدت أشخاصا، مساء أمس، يقتربون من السياج الفاصل من جهة لبنان، حيث تم استدعاء قوات من الجيش والشرطة للمكان لتكتشف قطعتيْن من السلاح ونحو مئة قنبلة يدوية.

وادعت شرطة الاحتلال أنها أحبطت مؤخرا عدة عمليات تهريب أسلحة، وُجدت فيها أدلة على ضلوع حزب الله فيها، فمنذ بداية العام الحالي تم تهريب 148 مسدسا، و23 بندقية أوتوماتيكية وأسلحة أخرى بملايين الشواكل.

وتابعت شرطة الاحتلال أن حزب الله يسعى لنقل أسلحة، بحيث يتعهد بالاحتفاظ بقسم منها على الأقل من أجل تنفيذ عمليات ضد "إسرائيل"، وبذلك يحاول إنشاء بنية مسلحة لتنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين.