المقاصد لوطن: لا اتفاق عملي مع المالية حتى اللحظة والاعتصام معلق بنتائج اجتماعنا اليوم



وطن: اكد رئيس نقابة العاملين في مستشفى المقاصد سمير القدومي في حديث لوطن أنه لم يتم حتى الآن التوصل لاتفاق على أرض الواقع ينهي أزمة المستشفى، وقال: "تلقينا الليلة الماضية وعودات إيجابية، ومن المقرر ان يعقد اليوم الثلاثاء (الساعة العاشرة والنصف) اجتماعاً مع مسؤولين من وزارة المالية الفلسطينية لبحث ذلك".

وأضاف القدومي أن وزير المالية ربط صرف رواتب العاملين في المقاصد برواتب موظفي القطاع الحكومي، أي انه في حال صرفت رواتب القطاع الحكومي فإن رواتب موظفي المقاصد ستصرف في ذات الوقت.

وبخصوص الاعتصام الذي دعت له النقابة في وقت سابق أمام وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أوضح القدومي انه مرتبط بمخرجات الاجتماع المقرر عقده هذه الأثناء، فإذا تم التوصل لاتفاق فان الاعتصام سيلغى والعكس صحيح.