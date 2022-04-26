مقتل شاب من قلنسوة طعنا في اسدود



وطن- قتل الشاب نور فوزي قشقوش (23 عاما)، وهو من فلنسوة في اراضي 48، جراء تعرضه للطعن فجر اليوم الثلاثاء، خلال شجار اندلع في حديقة عامة في أسدود.

وحسب التحقيقات الأولية في ملابسات الجريمة، فقد دلت التحقيقات الأولية أن الشاب تعرض للطعن خلال شجار وقع بين عدة شبان في حديقة عامة.

وأوضحت شرطة الاحتلال في بيان لوسائل الإعلام أنها ألقت القبض على شاب يهودي من أسدود وشاب من قلنسوة، تنسب لهما شبهات الضلوع في الشجار وجريمة الطعن التي أسفرت عن مقتل قشقوش، حيث ترجح التحقيقات الأولية أن خلفية الجريمة جنائية.

وتواصلت أعمال العنف والجريمة في العديد من البلدات العربية في البلاد، على الرغم من التواجد المكثف للشرطة في بعض المناطق التي شهدت شجارات وتوترات وجرائم قتل، في الآونة الأخيرة.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، منذ مطلع العام 2022 الجاري ولغاية الآن، بلغ 25 قتيلا.

(المصدر- عرب 48)