صحيفة عبرية: الاتحاد الاوروبي يصر على تغيير المنهاج الفلسطيني لتقديم مساعداته للسلطة

وطن للانباء- ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية اليوم الثلاثاء ان الاتحاد الأوروبي ما زال مصرا على ربط تقديم مساعداته للسلطة الفلسطينية باجرائها تغييرات على المناهج التعليمية الفلسطينية بزعم انها تحتوي مواد تحريضية مناهضة للاحتلال الإسرائيلي.

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية فان السلطة الفلسطينية تجري اتصالات مكثفة مع دول أوروبية للضغط بغية الحصول على المساعدات الأوروبية، والمقدرة بمئات الملايين باسرع وقت ممكن.

وحسب الصحيفة الإسرائيلية فان المساعدات الأوروبية متوقفة بسبب موقف المجر وبعض الدول التي تطالب السلطة الفلسطينية بتغيير المنهاج الدراسي

يذكر ان السلطة لم تتسلم العام الماضي أي مساعدات مالية أوروبية او أميركية، وكان يتوقع ان تقدم أوروبا مساعداتها للسلطة الفلسطينية خلال الشهور الأولى من العام الجاري.

هذا وتعاني ازمة مالية خانقة سيما وان الاحتلال الإسرائيلي وبجانب عدم تسلمها مساعدات أوروبية يقتطع جزءا من أموال المقاصة الفلسطينية.

(المصدر- القدس دوت كوم)