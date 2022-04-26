3 إصابات إحداها خطيرة خلال اقتحام "مستعربين" مخيم عقبة جبر

وطن: أصيب ثلاثة شبان بالرصاص الحي، أحدهم جروحه وصفت بالخطيرة، واعتقل اثنان آخران، الليلة الماضية، خلال اقتحام قوة خاصة إسرائيلية "مستعربين" مخيم عقبة جبر، جنوب مدينة أريحا.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن "مستعربين" اقتحموا المخيم بمساندة جيش الاحتلال، واعتقلوا المواطن محمد عبد الله طريق ونجله حمزة، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى لإصابة شابين بالأطراف السفلية، وثالث في رأسه وقد وصفت إصابته بالخطيرة.

(وفا)