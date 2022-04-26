الرئيس الجزائري: لن نتخلى عن فلسطين مهما كان الحال

وطن: أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن فلسطين هي توأم الجزائر، "وأننا لن نتخلى عنها مهما كان الحال".

وشدد الرئيس تبون، خلال اللقاء الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، أن الجزائريين متعلقون بفلسطين، فهي أولى القبلتين، وقال إن الجزائر أجرت وتجري اتصالات لتأطير مجلس الأمن الدولي حتى يجتمع ويفصل في القضية الفلسطينية.

وكان الرئيس الجزائري أرسل رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بخصوص الاعتداءات على حرمة المسجد الأقصى المبارك، أكد فيها أنه يتحتم على المجتمع الدولي من خلال منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن خاصة، التعجيل بالتحرك من أجل ضمان الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين ومقدساتهم بموجب القانون الدولي.

وفا