أغنى رجل في العالم يشتري "تويتر" مقابل 44 مليار دولار

وطن: أفادت وكالة رويترز أن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا (Tesla) للسيارات الكهربائية اشترى منصة التدوين المصغر "تويتر"، مقابل 44 مليار دولار، في خطوة من شأنها أن تجمع أغنى رجل في العالم بخدمة الشبكات الاجتماعية المفضلة لديه.

وكان مجلس إدارة "تويتر" يتفاوض مع ماسك الساعات الأولى من يوم الاثنين بشأن محاولته لشراء الشركة، وخصوصا بعد أن بدأ في جمع 46.5 مليار دولار لتمويل العرض الأسبوع الماضي، بحسب المصادر.

وجاءت المناقشات في أعقاب اجتماع مجلس إدارة "تويتر"، صباح الأحد، لمناقشة عرض ماسك، على حد قول نفس المصادر.

وقالت هذه المصادر إن الحصول على التزامات للتمويل كان نقطة تحول في كيفية نظر مجلس الإدارة إلى عرض ماسك البالغ 54.20 دولارًا للسهم، مما مكن أعضاء مجلس إدارة الشركة البالغ عددهم 11 من التفكير بجدية في عرضه.

وأعلن ماسك، والذي لديه أكثر من 83 مليون متابع على تويتر وبدأ في جمع الأسهم بالشركة في وقت سابق من هذا العام، عن نيته شراء الشركة في 14 أبريل/نيسان الجاري وجعلها ملكية خاصة.

وكان ماسك، يتفاوض من أجل شراء "تويتر" بصفته الشخصية، ولا تشارك "تسلا" في الصفقة. وفي وقت سابق، قال إن "تويتر" بحاجة لأن يصبح شركة خاصة لكي ينمو ويصبح منصة حقيقية لحرية التعبير.

وارتفعت أسهم تويتر بنسبة 4.5 بالمئة في تعاملات ما قبل السوق في نيويورك، الإثنين، إلى 51.15 دولار.

وتأتي الصفقة بعد 4 أيام فقط من كشف ماسك النقاب عن حزمة تمويل لدعم عملية الاستحواذ.

وأدى ذلك إلى تعامل مجلس إدارة "تويتر" مع الصفقة بجدية أكبر، وطلب العديد من المساهمين من الشركة عدم التخلي عن هذه الفرصة، حسبما ذكرت "رويترز" الأحد.