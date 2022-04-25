تشخيص ثلاث إصابات بطفرة جديدة من فيروس كورونا في دولة الاحتلال

وطن: أعلنت وزارة الصحة في دولة الاحتلال، مساء اليوم، الإثنين، عن تشخيص ثلاث إصابات بطفرة جديدة من فيروس كورونا، لعائدين من الخارج، إثر وصولهم إلى مطار اللد.

وذكرت الوزارة أن الإصابات الجديدة تحمل السلالة الفرعية BA4 من المتحورة أوميكرون الأصلية (BA1)، التي تنتشر في جنوب أفريقيا وتسببت بانتشار واسع للوباء.

وبيّنت الوزارة أن أحد المصابين عاد مؤخرا من جنوب أفريقيا في حين عاد الثاني من سنغافورة والثالث من إيطاليا، وتم تشخيص إصاباتهم من خلال فحوصات PCR أجريت لهم لدى وصولهم إلى المطار.

ولفتت الوزارة إلى أنه "لا يوجد حتى الآن مزيد من المعلومات بشأن هذا المتحور"، مشيرة إلى أنها "تواصل مراقبة ورصد وتعقب الإصابات الجديدة وستصدر بيانات بهذا الشأن حسب الحاجة".