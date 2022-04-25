الكيلة: تفشي مرض كبدي غامض في بعض دول العالم والتخوف من وصوله لفلسطين

وطن: أكدت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، اليوم الاثنين، أن وزارة الصحة تتابع موضوع تفشي مرض كبدي غامض، في بعض دول العالم منذ اكتشاف اول الحالات في بريطانيا، وفقاً لإعلان منظمة الصحة العالمية، حيث تم التعميم على المشافي ومديريات الصحة بخصوصه، ومن الممكن جدًا أن يصل الأراضي الفلسطينية،بعد ان تم تشخيص 12 حالة لدى الإحتلال.

وأشارت الكيلة إلى أنه لا يوجد أي تبليغ عن أي حاله إلى الآن في الأراضي الفلسطينية بخصوص هذا المرض الغامض.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد سجلت حالة وفاة واحدة على الأقل نتيجة لتفشي مرض كبدي غامض يصيب الأطفال في أوروبا والولايات المتحدة.

كما أعلنت المنظمة أنها تلقت حتى الآن تقارير عن 169 حالة إصابة على الأقل من "التهاب الكبد الحاد مجهول المنشأ" في 12 دولة.

ووفقا للتقارير، فقد تراوحت أعمار الأطفال المصابين بين شهر واحد و16 عاما، مشيرة إلى أن 17 من المصابين بحاجة إلى عمليات زرع كبد.

ولم تذكر منظمة الصحة العالمية الدولة التي شهدت حالة الوفاة. كما سجلت أولى حالات الإصابة في بريطانيا، حيث أصيب 114 طفلا.