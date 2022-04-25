النخالة: المعتدون على اليمن يتقربون من الاحتلال ويغطون جرائمه

وطن: قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، اليوم الإثنين، إنّ أولئك الذين يعتدون على اليمن "يتقربون من الاحتلال الإسرائيلي ويغطون جرائمه".

وأضاف النخالة، في كلمة خلال مؤتمر "فلسطين قضية الأمة المركزية" في صنعاء، أنّ "الأنظمة المطبّعة انشغلت بقمع شعوبها وخلق نزاعات داخلية في دولنا ومجتمعاتنا".

وأشاد النخالة بدفاع اليمن عن القدس والمسجد الأقصى والقضية الفلسطينية "رغم المعاناة"، وتوجّه إلى "الشعب اليمني العظيم والشجاع وقيادته" بالتحية، مضيفاً: "مظلوميتنا واحدة".

ودعا النخالة إلى وقف الحرب على اليمن وإنهاء الحصار عليه، مرحباً بكل جهود إنهاء الحرب.

وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي إنّ الشعب الفلسطيني "ما زال على عهد الجهاد والمقاومة، وما زال على عهد التمسك بحقوقه التاريخية في فلسطين والقدس، وهو اليوم أكثر حيوية وأكثر قدرة على مواجهة الطغيان الصهيوني".

وتابع: "القتلة لا يستطيعون تغيير حقائق التاريخ، ولا يمكنهم أن يرهبونا، ولا أن يسلبوا منا ديننا وعقيدتنا".

رعد: التطبيع زاد من الاستخفاف بالأمة وبقدراتها

وقال رئيس كتلة الوفاء المقاومة اللبنانية محمد رعد، في كلمة خلال افتتاح المؤتمر، إنّ "الشعب الفلسطيني الشجاع والصابر أثبت أنّه مُصر على تحرير أرضه بالكامل"، مضيفاً: "نعتز بوقفة الشعب اليمني إلى جانب الشعب الفلسطيني".

وأكّد رعد أنّ اللهاث خلف التطبيع "لم ينتج أي مصلحة للأمة"، بل زاد من الاستخفاف بها وبقدراتها.

وانطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "فلسطين قضية الأمة المركزية" في صنعاء، بمشاركة يمنية وعربية ودولية، دعماً للقضية الفلسطينية ومناصرةً للشعب الفلسطيني.

(الميادين)