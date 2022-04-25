نقابة موظفي المقاصد: وقف العمل بالمستشفى غدا باستثناء الحالات الطارئة

وطن: أعلنت نقابة عمال وموظفي مستشفى المقاصد بالقدس المحتلة، عن وقف العمل غدا الثلاثاء، بما في ذلك العمليات والعيادات والقسطرة، وفقط استقبال الحالات الطارئة التي لا تحتمل التأخير، بسبب الديون المتراكمة على السلطة.

واعتذرت المستشفى عن استقبال أي مريض محول من قبل وزارة الصحة، لتعذر توفير المواد اللازمة لعلاجهم.

ودعت في بيان لها، اليوم الاثنين، جميع الموظفين للتواجد غدا الساعة الثامنة للتوجه مباشرة للاعتصام امام وزارة المالية حتى تحقيق مطالبها.

وأوضحت أن الراتب منقطع منذ 3 شهور، وقد حصلت إدارة المستشفى على وعودات كبيرة من مختلف المستويات يوم امس لتأمين دفعة هذا اليوم، لكن الوزارة لم توفي وعادت للحديث عن مبلغ لا يؤمن الاحتياجات الدوائية والمعدات الطبية اللازمة.

وحملت "وزير المالية شكري بشارة المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع المزري الذي وصلنا وندعوه سريعا الى التفضل بتحمل مسؤولياته الوطنية اتجاه القدس ومؤسساتها فورا".

وأشارت إلى أن طاقم النقابة سوف يبقى في حالة اجتماع دائم حتى انتهاء الازمة. داعية وسائل الإعلام للحضور والتغطية.

يذكر أن وزير الصحة د.مي كيلة، صرّحت لوطن، صباح اليوم الاثنين، بأنه سيتم صرف 5 ملايين شيكل طارئة لمستشفى المقاصد. معربة عن أملها من النقابة وقف الاضراب.. للمزيد اضغط هنا