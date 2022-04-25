"اليونسكو" تنظم جلسة توعوية للأشخاص ذوي الإعاقة وأهاليهم حول التعليم والتدريب المهني والتقني في بيت لحم

وطن | بيت لحم: ضمن حملة المناصرة والتوعية لزيادة فرص عمل الشباب في السوق الفلسطيني، عقد مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، جلسة توعوية لأهالي الطلبة ذوي الإعاقة الملتحقين بالتعليم المهني والتقني في بيت لحم للحديث عن أهمية التعليم والتدريب المهني كخيار مستقبلي للشباب والشابات في المجتمع يساهم في خلق فرص عمل لائقة.

الجلسة التي عقدت في قاعة فندق بيت لحم، يوم الأربعاء بتاريخ 20.4.2022، جاءت بعنوان "نحو شمولية التعليم المهني والتقني في فلسطين". وقد هدفت الجلسة الى رفع الوعي لدى الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة وأهاليهم بأهمية التعليم والتدريب المهني والتقني لتأهيلهم وزيادة فرصهم للانخراط في سوق العمل.

وفي حديث لنا مع نيفين القيسي ممثلة عن مشروع TVET4FUTURE في "اليونسكو"، أوضحت أن هذه الجلسة التوعوية هي احدى الجلسات التي تم تنفيذها في الضفة الغربية وقطاع غزة مع أهالي الطلبة من ذوي الإعاقة الملتحقين بمسار التعليم المهني بهدف زيادة الوعي بأهمية الالتحاق بالتدريب المهني والتقني من أجل زيادة فرص أبنائهم بالعمل.

كما أكدت بأن هذه الجلسات تعزز أهمية التعليم المهني للطلاب ذوي الإعاقة من خلال طرح قصص نجاح لطلاب وطالبات حصلوا على فرص عمل لائقة بعد انهاء التعليم المهني مما غير في حياتهم وفتح فرص جديدة أمامهم. وخلال هذه الجلسات يتم مناقشة أهم التحديات والعوائق التي يواجهونها للالتحاق بالتعليم والتدريب المهني والتقني وكيف يمكن مواجهتها والتغلب عليها.

أما الخبير في التعليم التقني والمهني منجد الحسيني، فقد قال لـوطن، إنه: "تم خلال اللقاء تعزيز النظرة المجتمعية للتعليم والتدريب المهني في المجتمع الفلسطيني، وهو ما نطمح اليه من خلال جلستنا، لإيجاد وحل الثغرات في التعليم المهني والتقني".

وتابع: بحسب بيانات جهاز الإحصاء الفلسطيني، في كل عام يتقدم نحو 53 ألف طالب وطالبة للجامعات، وتبلغ نسبة الملتحقين منهم بالتعليم الأكاديمي نحو 97%، بينما نسبة الملتحقين بالتعليم التقني والمهني تبلغ 3% فقط.

أضاف الحسيني أن 65% من أصحاب الحرف في نحو 90% من الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر في فلسطين، هم من خريجي التعليم المهني والتقني، مؤكدا على أن المجتمع الفلسطيني يحتاج لخريجي التعليم والتدريب المهني.

يشار إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة وأهاليهم الذين شاركوا في الجلسة، قد عبّروا عن سعادتهم لعقد مثل هذه اللقاءات التوعوية التي تساعدهم في معرفة السبل لتحقيق آمالهم وأحلامهم.

وقالت والدة أحد الأشخاص ذوي الإعاقة: "أنها تسعى دوماً لجعل أبنائها يشعرون بالفخر بأنفسهم وتحاول بشتى الطرق دمجهم في المجتمع عبر التعليم التقني والمهني، مشيرة إلى أن: "أحد أبنائها يعمل في هندسة الإلكترونيات والبرمجة، على الرغم من إعاقته الحركية الشديدة، فهو لم يستسلم ويحاول جاهدا أن يكون عنصراً فعالاً في المجتمع".

أما الطالب "ق.م" وهو أحد الأشخاص ذوي الإعاقة قال لوطن: "درست الطهي وتدربت في أحد المطاعم لمدة خمسة شهور، وأقوم الآن بالبحث عن فرصة عمل مناسبة لي، مردفا: لأنني أملك صنعة إعداد الطعام فإنني أعتقد أن البحث عن عمل سيكون أسهل من غيري من حملة الشهادات الأكاديمية".

فيما قالت الطالبة "ن.أ" التي تعاني من مشاكل في النطق والسمع: "لا أستطيع التواصل مع الأخرين إلا من خلال قراءة لغة الشفاه، هذا الأمر لم يمنعني أبدا من التوجه للتعليم المهني من أجل تحقيق حلمي، حيث تعلمت حرفة التجميل، وأشعر أن هذه الحرفة هي طموحي وشغفي في الحياة".

يذكر أن بيانات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني في تقرير أعده لعام 2019، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يصادف الثالث من ديسمبر/كانون الأول من كل عام، تشير إلى أن معدل البطالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركين في القوى العاملة قد بلغ 37% بواقع 19% في الضفة الغربية و54% في قطاع غزة، علما أن قانون العمل الفلسطيني يلزم المشغلين أن تكون نسبة 5% على الأقل من موظفي القطاعين العام والخاص من الأشخاص ذوي الإعاقة.

يشار إلى أن هذه الجلسة التوعوية جاءت ضمن مشروع مكتب منظمة اليونسكو في رام اللهTVET4Future والممول من وكالة التنمية البلجيكية ENABEL، ومشروع "تطوير التعليم والمهارات الرقمية من أجل التنمية المستدامة من خلال التعلم عن بعد في فلسطين" الممول من الحكومة اليابانية، بالشراكة مع جمعية بيت لحم العربية للتأهيل وبتنفيذ من شبكة وطن الإعلامية.