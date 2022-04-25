اكتشاف تمثال كنعاني لإلهة الجمال والحرب "عناة" في غزة يعود لـ 2500 عام قبل الميلاد

وطن: أعلنت وزارة السياحة والآثار في غزة اكتشاف تمثال كنعاني، عثر عليه أحد المواطنين اثناء فلاحته لأرضه، في منطقة الشيخ حمودة بخانيونس.

وأوضح مدير عام الآثار والتراث الثقافي د جمال أبو ريدة، أن التمثال الكنعاني يعود للمعبودة الكنعانية "عناة" وهي إلهة الحب والجمال والحرب، حسب الميثولوجيا والعقيدة الكنعانية، وتلقب بالمنتصرة والسعيدة ويعود تاريخه إلى 2500 عام قبل الميلاد .

وأفاد د. أبو ريدة ، أن التمثال يبلغ طوله 22 سم، مصنوع من الحجر الجيري وبرأس متكامل دون البدن، وملتصق بالرأس تاج الأفعى التي كانت تستخدم عند الالهة كرمز للقوة والمنعة .

واوضح ابوريدة ان اللقي والمقتنيات الأثرية المكتشفة تثبت الأحقية التاريخية للشعب الفلسطيني بأرضه وتراثه وسمو حضارتة منذ الآف السنين .

وتعتبر تبة الشيخ حمودة والمعروفة بتبة 86 من المواقع الأثرية التي تقع علي بعد 2كيلومتر من بلدة القرارة بمحافظة خانيونس وكانت الطريق البري التجاري القديم للحضارات المتعاقبة على فلسطين.