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اكتشاف تمثال كنعاني لإلهة الجمال والحرب "عناة" في غزة يعود لـ 2500 عام قبل الميلاد

25.04.2022 01:07 PM
اكتشاف تمثال كنعاني لإلهة الجمال والحرب &quot;عناة&quot; في غزة يعود لـ 2500 عام قبل الميلاد

وطن: أعلنت وزارة السياحة والآثار في غزة اكتشاف تمثال كنعاني، عثر عليه أحد المواطنين اثناء فلاحته لأرضه، في منطقة الشيخ حمودة بخانيونس.

وأوضح  مدير عام الآثار والتراث الثقافي د جمال أبو ريدة، أن التمثال الكنعاني يعود للمعبودة الكنعانية "عناة" وهي إلهة الحب والجمال والحرب، حسب الميثولوجيا والعقيدة الكنعانية، وتلقب بالمنتصرة والسعيدة ويعود تاريخه إلى  2500 عام قبل الميلاد .

وأفاد د. أبو ريدة ، أن التمثال يبلغ طوله 22 سم، مصنوع من الحجر الجيري وبرأس متكامل دون البدن، وملتصق بالرأس  تاج الأفعى التي كانت تستخدم عند الالهة كرمز للقوة والمنعة .

واوضح ابوريدة ان اللقي والمقتنيات الأثرية المكتشفة تثبت الأحقية التاريخية للشعب الفلسطيني بأرضه وتراثه وسمو حضارتة منذ الآف السنين .
وتعتبر تبة الشيخ حمودة والمعروفة بتبة 86 من المواقع الأثرية التي تقع علي بعد 2كيلومتر من بلدة القرارة بمحافظة خانيونس وكانت الطريق البري التجاري القديم للحضارات المتعاقبة على فلسطين.

 

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