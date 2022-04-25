"الاحصاء": ارتفاع مؤشر تكاليف البناء في الضفة بـ 3.60% خلال آذار

وطن- قال جهاز الإحصاء الفلسطيني بان مؤشر أسعار تكاليف بناء المباني السكنية شهدت ارتفاعا حادا خلال شهر آذار الماضي بلغت نسبته 3.60%.

وأوضح جهاز الإحصاء انه وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، فان أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال سجلت ارتفاعاً نسبته 4.69%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفعت بنسبة 3.45%، حيث ارتفعت أسعار الحديد والصلب بنسبة 17.25%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفعت بنسبة 0.23% خلال شهر آذار مقارنة بالشهر السابق.

هذا وشهد مؤشر أسعار تكاليف بناء المباني غير السكنية في الضفة ارتفاعاً حاداً بلغت نسبته 3.54% خلال شهر آذار 2022 مقارنة بشهر شباط الذي سبقه،

كما وشهد مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم ارتفاعاً حاداً بلغت نسبته 5.28% خلال شهر آذار، في حين

وارتفع مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق بنسبة 2.65% وارتفع مؤشر أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه بنسبة 2.75% خلال شهر آذار.

وعلى مستوى أسعار خزانات المياه فان الرقم القياسي سجل ارتفاعاً حاداً نسبته 7.21%، كما وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية، ارتفاعاً نسبته 0.86% خلال شهر آذار 2022.