"الصحة": لا وفيات و184 اصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 184 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و373 حالة تعاف خلال الأسبوع الأخير.

وأشارت الصحة في تقريرها الأسبوعي حول جائحة "كورونا"، أن 87 إصابة سجت في الضفة، و37 في قطاع غزة، و60 في مدينة القدس.

وبينت أن حالات التعافي سجلت على النحو التالي: 67 في الضفة، و276 في قطاع غزة، و30 في مدينة القدس.

وبينت أن 6 إصابات بفيروس "كورونا" تعالج في المستشفيات، وأن اثنتين منها في العناية المكثفة، واثنتين موصولتين بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ولفتت إلى أن نسبة الأشخاص مكتملي التطعيم في فلسطين بلغت 51.2%، منها 62.7% في الضفة، و35.5% في قطاع غزة.