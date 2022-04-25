جيش الاحتلال يرجح وقوف فصيل فلسطيني خلف اطلاق الصاروخ من جنوب لبنان

وطن: قال الناطق العسكري الإسرائيلي، ران كوخاف، لإذاعة الاحتلال العامة "كان" اليوم، الإثنين، إن التقديرات تشير إلى أن فصيلا فلسطينيا في لبنان أطلق القذيفة الصاروخية باتجاه شمال فلسطين المحتلة، الليلة الماضية، على خلفية شهر رمضان والأحداث في الأقصى.

وسقطت القذيفة الصاروخية التي أطلقت من جنوب لبنان في منطقة مفتوحة بالقرب من مستونة شلومي في الجليل الغربي، دون أن تسفر عن إصابات أو أضرار.

وذكرت مصادر إعلامية لبنانية نقلا عن مصدر أمني أنه أُطلِق صاروخ من طراز "غراد" من منطقة رأس العين جنوبي لبنان باتجاه فلسطين المحتلة.

وأصدر الاعلام الحربي لحزب الله اللبناني، فجر اليوم الاثنين، بيانا حول العدوان الاسرائيلي على لبنان.

وقال "أقدم العدو الإسرائيلي، عند حوالي الساعة 1:55 من فجر اليوم الاثنين، على إطلاق عدد من القذائف المدفعية من مربض “خربة ماعر” خلف موقع بركة ريشة المعادي قبالة بلدة الضهيرة باتجاه عدد من المناطق في جنوب لبنان، بحسب ما أفاد بيان للإعلام الحربي"

وأوضح الإعلام الحربي "أن 6 قذائف سقطت بين بلدتي علما الشعب وطير حرفا، فيما سقطت 10 قذائف في منطقة "أم الرب" جنوب بلدة الضهيرة، وكذلك استهدفت مدفعية العدو بـ8 قذائف منطقة جبل باسيل غرب بلدة رامية."

وأشار الإعلام الحربي إلى ان القصف المدفعي ترافق مع إطلاق العدو 20 قنبلة مضيئة في أجواء بلدات شيحين، مروحين وزبقين، أسفرت عن إشتعال حريق بمنطقة حرجية في خراج بلدة شيحين، في حين تجدد القصف المعادي عند الساعة 3:30، حيث سقطت 9 قذائف في المنطقة الواقعة بين حامول وبلدة طيرحرفا.