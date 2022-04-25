مدفعية الاحتلال تقصف جنوب لبنان بعد إطلاق صاروخين

وطن: استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مواقع في جنوبي لبنان، بعد انتصاف ليل الأحد - الإثنين، وذلك بعد ساعة ونصف على إطلاق صاروخين من لبنان تجاه الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة.

وأشارت مصادر لبنانية إلى أنه سُمعت أصوات 15 انفجارًا في منطقة السهل الساحلي من جنوبي لبنان وبمحيط منطقة إطلاق الصاروخين.

وكان قد دوّى انفجاران في شمال فلسطين المحتلة، بعد انتصاف ليل الأحد - الإثنين، على الحدود الشمالية المحاذية مع لبنان.

وقال مصدر أمني لبناني لقناة "الجزيرة" إنه تم "إطلاق صاروخين من جنوبي لبنان باتجاه شمالي فلسطين المحتلة".

وأكّد لاحقًا المتحدث باسم جيش الاحتلال ، أنه تم رصد صاروخ أُطلِق من لبنان وسقط في منطقة مفتوحة.

وقال جيش الاحتلال في بيان صدر عنه أنه رصد "قبل قليل إطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية ، حيث سقط في منطقة مفتوحة."