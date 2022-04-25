إطلاق صاروخين من لبنان تجاه شمال فلسطين المحتلة

وطن: دوّى انفجاران في شمال فلسطين المحتلة، بعد منتصف ليل الأحد - الإثنين، على الحدود الشمالية المحاذية مع لبنان.

وأشارت أنباء إسرائيلية إلى أن صاروخين أُطلقا من الأراضي اللبنانية تجاه شمال فلسطين المحتلة وسقطا في منطقة مفتوحة قرب مستوطنة "شلومي".

وصرّح المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنهم تلقوا تصريحا يفيد بسماع دوي الانفجارين وأن "تفاصيل الحادثة قيد الفحص".

ولم تدوي صفارات الإنذار في مستوطنات الاحتلال شمال فلسطين المحتلة.

وذكرت قناة الجزيرة أن المنطقة التي أطلق منها الصاروخان تسمى القليلة وهي منطقة جبلية، تقع جنوبي مدينة صور حيث تنتشر قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام (يونيفيل).

المصدر: عرب 48 + الجزيرة