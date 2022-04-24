إصابة شاب بجراح خطيرة طعنا في رهط

وطن: أصيب شاب (22 عاما) بجروح خطيرة من جراء تعرضه للطعن في مدينة رهط بمنطقة النقب، مساء اليوم، الأحد.

وذكرت مصادر محلية أنه تم نقل المصاب إلى عيادة محلية في رهط وهو يعاني من جراح خطيرة إثر تعرضه للطعن.

من جانبها، قالت الطواقم الطبية إن شابا في العشرينات من عمره أصيب بجراح خطيرة إثر تعرضه للطعن "خلال حادثة عنف في رهط". وأضافت أن الطواقم نقلت المصاب إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع بعد تقديم الإسعافات الأولية له.

وتشهد مدينة رهط منذ بداية شهر رمضان أحداث عنف بما في ذلك جرائم طعن وإطلاق نار عشوائي في ساعات الليل، الأمر الذي يهدد السلم المجتمعي وأمن الأهالي.