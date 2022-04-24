مصرع طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بحادث دعس في الخليل

وطن: لقي اليوم الطفل محمد مجدي مسالمة يبلغ من العمر 10 سنوات مصرعه نتيجة تعرضه لحادث دعس في بلدة بيت عوا غرب الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن الطفل قد تعرض لحادث دعس أثناء عبوره الطريق من قبل مركبة خاصة الأمر الذي تسبب بإصابته بجروح بالغة الخطورة، تم نقله نتيجة الاصابة لمستشفى دورا الحكومي، وأعلن الأطباء عن وفاته.

وأضاف ارزيقات أنه قد تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.