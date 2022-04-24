إعادة انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا

وطن: أفادت استطلاعات رأي فرنسية بإعادة انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون في الدورة الثانية لانتخابات الرئاسة بنسبة 57.6%، بينما أقرت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بهزيمتها، متعهدة بمواصلة النضال.

وقالت صحيفة ليبراسيون الفرنسية إن التقديرات الأولية تشير إلى فوز ماكرون بنسبة 58.2%.

وقد بدأ فرز أصوات الناخبين مباشرة عقب إغلاق مراكز الاقتراع، حيث يتنافس كل من الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون وزعيمة أقصى اليمين مارين لوبان.

من جهتها، قالت مارين لوبان إنها ستواصل الكفاح السياسي ضد الرئيس إيمانويل ماكرون في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية في يونيو/حزيران، بينما أقرت بهزيمتها في الانتخابات الرئاسية.

وعلى الرغم من خسارتها، اعتبرت لوبان أن ما حصدته من أصوات في الانتخابات الرئاسية يشكل "انتصارا مدويا".

وأضافت لمناصريها بالقول "أظهر الفرنسيون مساء اليوم رغبة في تكتل وازن قوي ضد إيمانويل ماكرون، رغبة في معارضة ستواصل الدفاع عنهم وحمايتهم".

وفتحت صناديق الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا (6:00 بتوقيت غرينتش) وأغلقت في الساعة الثامنة مساء (18:00 بتوقيت غرينتش)، وبدأ فرز الأصوات لمعرفة رئيس فرنسا الجديد.

وبلغت نسبة إقبال الفرنسيين على التصويت حتى الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينيتش 63.23%، وذلك وفقا للأرقام الرسمية للداخلية الفرنسية.

وتراجعت نسبة الإقبال بنقطتين مقارنة بمؤشر التوقيت نفسه في انتخابات 2017، كما تراجعت نسبة الإقبال على التصويت بـ4 نقاط مقارنة بالمؤشر نفسه في انتخابات 2012.

تقوية أوروبا

وهنّأ قادة الاتحاد الأوروبي ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا، ورأى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن أوروبا يمكنها "التعويل على فرنسا لـ5 أعوام إضافية".

وكتب ميشال على تويتر "في هذه المرحلة المضطربة، نحتاج إلى أوروبا صلبة وإلى فرنسا ملتزمة تماما من أجل اتحاد أوروبي أكثر سيادة وأكثر إستراتيجية"، فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "أُبدي ارتياحي إلى التمكن من مواصلة تعاوننا الممتاز. معا سنمضي قدما بفرنسا وأوروبا".

وهنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا، مبديا "سروره بمواصلة العمل" معه، ومؤكدا أن فرنسا هي أحد حلفاء المملكة المتحدة "الأكثر قربا".

وغرد جونسون بالفرنسية الأحد "أهنئ إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه لرئاسة الجمهورية الفرنسية. فرنسا هي أحد الحلفاء الأكثر قربا والأكثر أهمية. أنا مسرور بأن نواصل العمل معا على موضوعات رئيسية بالنسبة إلى بلدينا وإلى العالم".

بدوره، هنّأ المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على فوزه في الانتخابات الرئاسية، معتبرا أن الذين صوّتوا له أرسلوا "إشارة قوية لصالح أوروبا".

وكتب على تويتر بالفرنسية "تهانينا"، وتابع بالألمانية قائلا "تهانينا، عزيزي الرئيس إيمانويل ماكرون. لقد أرسل ناخبوك اليوم إشارة قوية لصالح أوروبا. يسعدني أننا سنواصل تعاوننا الجيد!".

المصدر: الجزيرة