قمة مصرية أردنية إماراتية تؤكد ضرورة وقف "إسرائيل" كل الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام

وطن: أكدت قمة مصرية أردنية إماراتية، عقدت اليوم الأحد في القاهرة، على ضرورة وقف "إسرائيل" كل الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام.

وتناولت القمة التي جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، آخر المستجدات العالمية والإقليمية ومنها القضية الفلسطينية.

وأكد القادة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أهمية احترام دور الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ودعم صمود الفلسطينيين وتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من القيام بدورها لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته، وفق ما نقلته الوكالة.

كما أكدوا ضرورة وقف الاحتلال الاسرائيلي كل الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام، وأهمية إيجاد أفق سياسي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي.