فرض السجن المؤبد على الأسير خليل دويكات

وطن: حكمت محكمة الاحتلال في اللد اليوم، الأحد، على الأسير خليل دويكات بالسجن المؤبد، بعد إدانته في إطار صفقة ادعاء بتنفيذ عملية طعن أسفرت عن مقتل مستوطن في مستوطنة "بيتاح تيكفا" بالداخل المحتل، وفرضت المحكمة على دويكات غرامة بمبلغ 258 كتعويض لعائلة المستوطن.

ويزعم الاحتلال أن دويكات (46 عاما)، من قرية روجيب قرب نابلس، نفذ عملية الطعن في "بيتاح تيكفا"، يوم 26 آب/أغسطس من العام الماضي، وأسفرت عن مقتل مستوطن. وتبين حينها أن دويكات كان يحمل تصريحا بالدخول إلى الداخل المحتل وأنه يتواجد فيها بشكل قانوني.

وجاء في مزاعم لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة في دولة الاحتلال أن دويكات "قرر إماتة مواطن أو جندي إسرائيلي ويهودي بواسطة سكين"، وأنه أقدم على ذلك "من أجل فلسطين والشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى ولله". وأنه حصل على السكين من مطبخ ورشة بناء كان يعمل فيها في "بيتاح تيكفا".

وفي يوم 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اعترف دويكات أمام المحكمة في اللد بالاتهامات المنسوبة إليه في إطار تسوية ادعاء، وأدين بقتل المستوطن.

وفي إطار تسوية الادعاء، قُدمت ضده لائحة اتهام معدلة، لكنها نصت على أنه سيحكم عليه بالسجن المؤبد. وطالبت النيابة بفرض غرامة عليه بالحد الأقصى. وتم شطب حيازته لسكين من لائحة الاتهام.

(عرب 48)