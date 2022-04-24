جيش الاحتلال سيجري استعراضا جويا فوق الحرم الإبراهيمي

وطن: ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد أن الاستعراض الجوي الذي ستقيمه دولة الاحتلال في ذكرى احتلال فلسطين في 5 ايار/مايو المقبل، سيضم تحليقات طائرات حربية في أجواء الضفة الغربية المحتلة.

وستحلق الطائرات فوق الحرم الإبراهيمي في الخليل ومستوطنة "كريات أربع" ومستوطنات "غوش عتصيون" في منطقة بيت لحم.

وهذه المرة الأولى التي ستحلق فيها الطائرات المشاركة في الاستعراض في الأراضي المحتلة عام 1967، وعلى الأقل فوق الخليل، إذ يحلق هذا السرب في كل عام فوق الداخل الفلسطيني المحتل.