خاض رحلة نضال طويلة قبل رحيله.. من هو صلاح التعمري؟

رام الله- وطن: بعد رحلة نضال طويلة، أعلن مساء اليوم، وفاة المناضل صلاح التعمري، واسمه الحقيقي "أسعد سليمان حسن عبد القادر سليمان".

حياته وتاريخ نضاله

التعمري هو من مواليد بيت لحم "1943"، أنهى دراسته الثانوية والتحق بجامعة القاهرة طالبا في كلية الآداب/ قسم اللغة الإنجليزية، ثم تخرج ولمع اسمه في حركة فتح كأحد القادة العسكريين، اختار اسعد الاسم الحركي ” صلاح التعمري” لدوره في احدى المسرحيات التي تقمص فيها شخصية صلاح الدين الايوبي.

عمل في الأشبال والزهرات بحركة فتح في الأردن، وكان رياضيا وعسكريا لا يشق له غبار وخرج مع قوات الثورة إلى لبنان.

خاص صلاح التعمري أكثر من معركة في الجنوب اللبناني مع سلطات الاحتلال وشارك أيضا في معركة الكرامة.

اعتقل الراحل من قبل قوات الاحتلال في اجتياح لبنان، وأصبح مسؤول الاسرى في سجن أنصار (1)، وتحرر عام 1983 مع أكثر من 5000 اسير لبنان وفلسطيني ضمن صفقة تبادل للأسرى بين حركة فتح والاحتلال.

عاد الى أرض الوطن مع طلائع قوات الثورة الفلسطينية، وترشح في اول انتخابات تشريعية لعضوية المجلس التشريعي عام 1996، وفاز عن محافظة بيت لحم.

المناصب التي شغلها

التعمري هو سياسي وعسكري فلسطيني برتبة لواء، وقيادي في حركة فتح، وهو مستشار الرئيس محمود عباس لشؤون الاستيطان والجدار، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، وعضو المجلس الاستشاري في الحركة، وعضو المجلس العسكري، وعضو المجلس المركزي الفلسطيني.

وشغل التعمري منصب وزير وزارة الشباب والرياضة في الحكومة الفلسطينية الثامنة، وكان عضو المجلس التشريعي الفلسطيني خلال انتخابات عام 1996، ومحافظ سابق لمحافظة بيت لحم.

ورحل التعمري بعد صراع طويل مع المرض، ومعاناة كبيرة مع مرض السكري، حيث أصيب بعدة جلطات وعانى من آثار السكري وتم بتر قدميه.

نعي قائد وطني

ونعى رئيس الوزراء محمد اشتية، والحكومة، مساء اليوم السبت، إلى شعبنا الفلسطيني، الوزير والمحافظ الأسبق المناضل الوطني الكبير اللواء صلاح التعمري.

وتقدم اشتية باسم مجلس الوزراء، بخالص العزاء من الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية، وحركة "فتح" وعائلة الراحل الكبير، ومن عموم أبناء شعبنا في الوطن والشتات.

وأشاد رئيس الوزراء بمناقب الفقيد ونضاله، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وشعبه الصبر وحسن العزاء.

كما نعت محافظة بيت لحم ممثلة باللواء كامل حميد محافظ بيت لحم اللواء التعمري، وتقدمت "بأحر التعازي والمواساة من عموم ابناء شعبنا بالوطن والخارج بوفاة المناضل والقائد الوطني طيب الذكر اللواء صلاح التعمري محافظ محافظة بيت لحم سابقا".