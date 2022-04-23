آرسنال يكبد اليونايتد رقمًا سلبيًا عمره 41 عامًا

وطن: واصل فريق مانشستر يونايتد التخبط بالسقوط أمام مضيفه آرسنال بهدف لثلاثة في المباراة التي احتضنها ملعب "الإمارات" السبت، في قمة الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخسر مانشستر يونايتد 4 مباريات متتالية خارج أرضه في الدوري، وذلك للمرة الأولى منذ خسارة 6 لقاءات متتالية في الفترة بين ديسمبر 1980، ومارس 1981، بحسب أرقام "أوبتا".

ولا يوجد لاعب سجل أهدافًا في "البريميرليج" من خارج منطقة الجزاء في شباك مانشستر يونايتد، أكثر من جرانيت تشاكا، بواقع 3 أهداف، مناصفة مع ستيفن جيرارد، وليس فيردناند، وكيفين فيليبس.

وبات برونو فيرنانديز أول لاعب من مانشستر يونايتد يهدر ركلتي جزاء "للشياطين الحمر" في موسم واحد بـ "البريميرليج"، دون التسديد في المرمى، منذ تيدي شيرنجهام في موسم (1997-1998).