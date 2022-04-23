رحيل الوزير ومحافظ بيت لحم السابق اللواء صلاح التعمري

وطن: توفي اليوم السبت، الوزير السابق ومحافظ بيت لحم سابقا اللواء صلاح التعمري "أسعد سليمان حسن عبد القادر سليمان" بعد صراع مع المرض، في محافظة بيت لحم.

ونعى رئيس الوزراء محمد اشتية اللواء التعمري، قائلا: اتقدم بخالص العزاء من الرئيس محمود عباس، ومن القيادة الفلسطينية واخواني في حركة فتح وعائلة الراحل الكبير، ومن عموم أبناء شعبنا في الوطن والشتات بهذا الفقيد، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وشعبه الصبر وحسن العزاء.

وتوفي التعمري بعد معاناة مع مرض السكري، حيث أصيب بعدة جلطات وعانى من آثار السكري وتم بتر قدمية.

والراحل التعمري، سياسي وعسكري فلسطيني برتبة لواء، وقيادي في حركة فتح. شغل منصب وزير وزارة الشباب والرياضة في الحكومة الفلسطينية الثامنة، وهو عضو المجلس التشريعي الفلسطيني خلال انتخابات عام 1996 حيث حصل على 17,774 صوت، ومحافظ سابق لمحافظة بيت لحم، وهو مستشار الرئيس محمود عباس لشؤون الاستيطان والجدار، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، وعضو المجلس الاستشاري في الحركة، وعضو المجلس العسكري. وعضو المجلس المركزي الفلسطيني.