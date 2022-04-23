حماس: اعتداء الاحتلال على المحتفلين بـ"سبت النور" استهداف للوجود الفلسطيني وكل مقدساته



وطن: استنكرت حركة حماس اقتحام قوات الاحتلال كنيسة القيامة بأسلحتها، ورأت في ذلك عدوانا صارخا، وإرهابا عنصريا؛ يستهدف الوجود الفلسطيني بكل أطيافه، ويمس بكل مقدساته.

وقالت الحركة في بيان وصل وطن، إن تزامن العدوان على كنيسة القيامة وتقييد حرية أبناء شعبنا المسيحيين في الاحتفال بأعيادهم، والاعتداء عليهم؛ مع العدوان على المسجد الأقصى والمرابطين فيه؛ ليؤكد على طبيعة الاحتلال القائم على استئصال الوجود الفلسطيني، وهو تأكيد على وحدة مصير أبناء شعبنا، فالمسلمون والمسيحيون شركاء في وطن واحد، وقضية واحدة، وحكاية ألم واحدة.

وأكدت أن "استهداف الوجود المسيحي في مدينة القدس دليل إضافي يثبت أن لغة المقاومة بمختلف أشكالها هي الطريق الوحيد الذي يمكن من خلاله انتزاع الحقوق الفلسطينية، وردع الإرهاب الصهيوني".