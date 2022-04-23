استئناف محاولات اجلاء المدنيين من ماريوبول المحاصرة وروسيا تعلن تدمير 66 هدفاً في أوكرانيا

وطن: أعلنت السلطات الأوكرانية استئناف محاولات إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول المحاصرة من القوات الروسية السبت.

وكان الكرملين أعلن في وقت سابق أن ماريوبول "حُررت" باستثناء مصنع الصلب في آزوفستال، آخر معقل، حيث تتحصن مجموعات من القوات الأوكرانية.

تجدر الإشارة إلى أن عدة محاولات سابقة لإجلاء المدنيين من المدينة الساحلية الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا باءت بالفشل.

ومن جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت تدمير 66 هدفاً عسكرياً أوكرانياً، وإسقاط طائرة من طراز سو-25 الليلة الماضية ، بعد أن قصفت 11 منشأة عسكرية في أوكرانيا بصواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو حسب ما نقلت وسائل اعلام روسية عن المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف.