جمعية نوران الخيرية تقدم الإسعافات الأولية للمصابين خلال اقتحام الأقصى

وطن: أعلنت جمعية نوران الخيرية أن الطواقم الطبية التابعة لها تعاملت مع أكثر من 80 إصابة وحالات مرضية، جراء إطلاق قنابل الغاز، الرصاص المعدني المغلف بالمطاط ، وقدمت الاسعافات الأولية للعديد من المرضى من كبار السن الذين يعانون أمراضاً مزمنة ، فيما جرى نقل حالتين إلى المستشفيات في الجمعة الثالثة من شهر رمضان.

وقال مدير عام جمعية نوران الخيرية شوكت عويسات، إن طواقم نوران الطبية التي انتشرت منذ ساعات الصباح الباكر في باحات المسجد الأقصى وخارجه سارعت منذ اللحظات الأولى لإندلاع المواجهات إلى تقديم خدمات العلاج اللازم للمصابين.

وأضاف عويسات أن جمعية نوران قامت منذ بداية الشهر الفضيل بنصب خيمة ميدانية (طبية) فوق سطح قبة الصخرة المشرفة، لتوفير الخدمات الطبية اللازمة للوافدين إلى المسجد الأقصى المبارك

يذكر أن جمعية نوران تأسست في العام 2007 على أيدي ثلة من الشباب المقدسي، بهدف توفير خدمات طبية، بما فيها التثقيف والتوعية الصحية، وتقديم خدمات الإسعاف الأولي في كافة مناطق وأحياء مدينة القدس.