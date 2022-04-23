العاملون بالمقاصد يبدأون بخطوات تصعيديه لعدم تلقيهم الرواتب وعدم دفع السلطه مستحقات المستشفى

وطن: أعلنت نقابة العاملين في مستشفى المقاصد شروعها بخطوات تصعيديه ردا على عدم تلقي الموظفين رواتبهم وعدم دفع السلطة مستحقات المستشفى.

وقالت في بيان لها، وصل وطن، اليوم السبت، إنها ستنظم وقفة احتجاجية في تمام الساعة العاشرة من صباح غدٍ الأحد، امام مدخل المستشفى ووقف جميع عمليات والقسطرة المبرمجة، باستثناء الحالات الطارئة فقط.

ويوم الاثنين (25/4/2022)، سوف يتوقف العاملون في المستشفى عن استقبال المرضى عدا الحالات الطارئة جدا فقط في قسم الطوارئ، سواء كانت ادخالات طبيعية أو تحويلات من وزارة الصحة، وسيتم تشكيل لجنة من الأخصائيين لتقييم الحالات الطارئة

وأضافت أن يوم الثلاثاء (2022/4/26) سيتم استكمال الخطوات التصعيدية التي قد تصل الى اغلاق المستشفى بشكل تام في حالة عدم الاستجابة لجميع مطالبهم.

ودعت إدارة المستشفى إلى الوقوف عند مسؤولياتها تجاه مطالب الموظفين والعاملين في المستشفى.

فيما يلي نص البيان: