فيديو | للمرة الثانية في أسبوع.. بايدن "يصافح الهواء"

وطن: كرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مجددا بعد أن أنهى خطابه في مدينة سياتل، مد يده للمصافحة على الرغم من عدم وجود أي شخص قربه في تلك اللحظة.

وأنهى بايدن جولته في البلاد بخطاب حول الإصلاحات المقترحة، وعندما قال وداعا للجمهور، استدار ويده ممدودة للمصافحة رغم عدم وجود أي أحد في الخلف. بعد ذلك قام الرئيس الأمريكي بربع دورة أخرى، ومد يده مرة أخرى إلى الفراغ. بعد ذلك التفت الرئيس الأمريكي للجمهور بابتسامة وشكر الجمهور على اهتمامهم.

مثل هذا الأمر حدث مع بايدن قبل أسبوع. بعد الانتهاء من خطابه في ولاية شمال كارولينا حول إصلاح البنية التحتية، حين أدار ظهره على المسرح ومد يده للمصافحة، على الرغم من عدم وجود أحد بالقرب من الرئيس.

بعد ذلك قام بايدن والارتباك الواضح يبدو عليه، بالسير عدة خطوات بالقرب من المنصة.