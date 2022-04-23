مقتل امرأة في اللد واعتقال ابنها للاشتباه بضلوعه في الجريمة

وطن: قتلت امرأة في الستينات من عمرها، الليلة الماضية، في مدينة اللد، بحسب ما جاء في بيان صدر عن الشرطة "الإسرائيلية"، صباح اليوم، السبت، أعلنت فيه اعتقال ابن الضحية للاشتباه بضلوعه في الجريمة.

وذكرت الشرطة في بيانها أنها "اعتقلت شابا (30 عاما) من سكان اللد، صباح اليوم (السبت) للاشتباه بضلوعه بقتل والدته في منزلها الواقع في المدينة".

ولم تعرف هوية الضحية بعد ولا خلفية الجريمة؛ علما بأن العام الجاري شهد مقتل نحو 23 شخصا في جرائم قتل مختلفة في المدن والبلدات الفلسطينية في الداخل المحتل في حصيلة لا تشمل منطقتي الجولان والقدس المحتلتين.

(عرب 48)