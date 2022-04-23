إطلاق صاروخ آخر نحو المستوطنات قرب غزة فجر اليوم

وطن: أعلن جيش الاحتلال فجر اليوم السبت، ان صاروخا آخر أُطلق من قطاع غزة نحو المستوطنات المقامة على مقربة من القطاع.

وبحسب ناطق عسكري إسرائيلي، فإن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة في كيبوتس كرم أبو سالم دون ان يسفر عن اي إصابات أو أضرار.

وكان أطلقت الليلة الماضية (مساء الجمعة) صاروخان باتجاه مستوطنات الاحتلال المقامة على مقربة من قطاع غزة، سقط احدهما داخل القطاع وفقا للمصادر الاسرائيلية، التي قالت بان رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي عقد مساء الجمعة جلسة أمنية لمناقشة سبل الرد على إطلاق الصواريخ.