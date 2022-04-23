الاحتلال يغلق حاجز بيت حانون بحجة الرد على إطلاق صواريخ من قطاع غزة

وطن: أعلنت سلطات الاحتلال، صباح اليوم السبت، إغلاق حاجز بيت حانون (إيرز)، بدءا من يوم غد، الأحد، أمام العمّال والتجّار الفلسطينيين، حتى إشعار آخر، بحجة الرد على إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

جاء ذلك بحسب ما أعلن ما يسمى "منسق أعمال حكومة الاحتلال"، غسان عليان، في أعقاب جلسة مداولات أمنية، عقدها رئيس اركان جيش الإحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، الليلة الماضية.

وقال الاحتلال إن القرار حول إعادة فتح الحاجز، سيتخذ بناء على تقييم لاحق للأوضاع في قطاع غزة؛ علما أن حاجز بيت حانون هو الوحيد المعبر الوحيد المخصص للعمال في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم "وحدة تنسيق أعمال الاحتلال" أنه: "في أعقاب إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، يوم الأحد لا يتم فتح معبر إيريز لخروج العمال والتجار من قطاع غزة".

والليلة الماضية، أطلقت 3 صواريخ من قطاع غزّة، بحسب جيش الاحتلال، الذي قال إن قذيفتين سقطتا داخل القطاع مساء الجمعة، وقذيقة ثالثة أطلقت في وقت لاحق من فجر السبت تجاوزت السياج الفاصل لكنها سقطت على مقربة منه.

وقرابة الساعة الثالثة فجرًا أعلن جيش الاحتلال أنه رصد إطلاق قذيفة من القطاع سقطت قرب السياج الفاصل، وأن صافرات الإنذار اطلقت في المناطق المفتوحة، فيما لم تدوِّ صافرات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية مع رصد إطلاق القذيفتين.

وقبيل ذلك، أعلن جيش الاحتلال، رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة، مساء الجمعة، وقال، في بيان، إن قذيفتين أطلقتا "إحدهما سقطت في منطقة مكشوفة بالقرب من السياج الحدودي"؛ بينما سقطت الأخرى داخل حدود قطاع غزة.

وقصف جيش الاحتلال مواقع في قطاع غزّة في المرّتين، وردّت فصائل المقاومة الفلسطينية بإطلاق صواريخ "ستريلا" المضادة للطيران.

المصدر: عرب48