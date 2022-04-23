فيديو- الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجد الاقصى رغم قيود الاحتلال

وطن: أدى آلاف المواطنين من انحاء فلسطين صلاة فجر اليوم السبت في المسجد الاقصى، رغم اجراءات الاحتلال المشددة، والاعتداءات التي كانت استهدفت المصلين والمعتكفين في المسجد الاقصى بعد صلاة الجمعة امس.

وردد المصلون بعد انتهاء صلاة الفجر هتافات "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

وكان اكثر من 100 الف مصل ادوا الليلة الماضية صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الاقصى.

وتعرض المسجد الاقىصى خلال الايام الماضية لموجة واسعة من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه الذين اقتحموه بالمئات على مدار ايام الاسبوع الماضي.