الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله مع الرجاء

وطن: صعد الأهلي المصري إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بتعادله مع مستضيفه الرجاء الرياضي المغربي بهدف لمثله في إياب ربع نهائي البطولة القارية.

وبادر الفريق المغربي بافتتاح التسجيل عبر الكونغولي فاريس نغوما منذ الدقيقة 5.

إلاّ أنّ ممثل الكرة المصرية تدارك الأمور وتمكّن من معادلة الكفّة بواسطة محمد عبد المنعم في الدقيقة 44.

وكان التونسي علي معلول قد أهدر ركلة جزاء للضيوف في الدقيقة 17.

يذكر أنّ الأهلي قد فاز ذهاباً على الرجاء بهدفين لواحد.

وسيواجه الأهلي المصري في نصف نهائي أمجد الكؤوس الإفريقية وفاق سطيف الجزائري.

المصدر: beinsports