تجنب تناول هذه المشروبات مع الادوية

وطن: إذا كنت ممن يتناول المسكنات أو الأدوية بانتظام، فربما عليك ألا تنسى أن هناك أشياء معينة لا يجب أن تأكلها أو تشربها معها.

وعادة ما تأتي جميع الأدوية بمعلومات من المفترض أن تقرأها ولكن غالبيتنا لا نقرأها. وبشكل عام، ستشمل التعليمات نصائح بتناول الدواء مع الماء.

ويستخدم معظم الناس كوبا من الماء لابتلاع الأدوية، ولكن في بعض الأحيان قد يلجأون لتناولها مع أي شيء في متناول اليد، من ذلك المشروبات الغازية.

لكن الخبراء توصلوا إلى خمسة مشروبات يجب تجنب استخدامها في تناول الدواء، وهذا لأنها يمكن أن تزيد من وقت تفكك الأدوية - المدة التي تستغرقها لتتحلل - ما قد يعني أنها تتحلل قبل أن يتمكن الجسم من امتصاصها بشكل صحيح.

ومن خلال دراسة اجريت للبحث في آثار تناول الأدوية مع المشروبات الشعبية. ووجد أنه "لا ينبغي استخدام المشروبات المختبرة كبدائل عن الماء عند تناول الأدوية".

كالقهوة

نظر الخبراء في نوعين من القهوة الساخنة، عند 41 درجة مئوية و100 درجة مئوية - ليروا كيف تفاعلوا مع الأدوية.

ومن المعروف بالفعل أن القهوة وما تحتويه من مادة الكافيين يمكن أن يسبب مشاكل مع الأدوية.

وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن المشروبات الساخنة، مثل القهوة، يمكن أن يكون لها تأثير على وقت التفكك، بمعنى أنك قد لا تحصل على الكمية المناسبة من الدواء الذي تحتاجه.

عصير البرتقال

إنه مشروب صباحي كلاسيكي، لذا قد يكون من السهل اعتماده لتناول الأدوية التي تحتاجها.

لكن الدراسة وجدت أن عصير البرتقال يمكن أن يكون له تأثير حقيقي على توقيت إطلاق الدواء.

ولذلك، من الأفضل محاولة الفصل عند شرب كأس فيتامين سي وتناول أي دواء لتجنب تعطيل التأثير.

كوكا كولا

كان هذا أحد المشروبات التي جربتها الدراسة، لأنه مشروب شائع. ووجدت أنه يؤثر على وقت تفكك معظم الأدوية.

وقال الخبراء إن الدواء الوحيد الذي لم يتأثر به هو دواء لعلاج أعراض الحساسية.

مشروبات الطاقة

وجد العلماء أن تناول مشروب طاقة مع الأدوية ليس خطة جيدة.

وتعمل هذه المشروبات أيضا على تسريع الوقت الذي من المفترض أن تتحلل فيه الأدوية وتصل إلى نظامك.

اللبن (الحليب الرائب)

لا يتعلق الأمر بتناول الحليب الرائب فقط، بل إنه يقترح منتجات الألبان بشكل عام، وبالتالي قد لا يكون الحليب خطة جيدة للاقتران بالعقاقير أيضا.

وأثر اللبن الرائب أيضا على امتصاص الدواء وتفككه. وكتب الخبراء: "يجب نصح المرضى بتجنب تناول المشروبات غير الماء مع المنتجات العلاجية. وهناك حاجة إلى زيادة الوعي العام بالتفاعلات بين الأدوية والمشروبات".

المصدر: RT