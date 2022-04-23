الشرطة: ارتفاع حالات القتل 25% والمشاجرات 47% في 2022 مقارنة بالعام الماضي



وطن: أكدت المديرية العامة للشرطة بأن نسبة حالات القتل والمشاجرات ارتفعت بشكلٍ ملحوظ خلال الـ21 يوماً من رمضان الحالي مقارنة بالعام الماضي.

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن نسبة حالات القتل ارتفعت خلال الـ21 يوماً من رمضان لعام 2022 مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2021 بنسبة 25%، حيث قُتل خلال هذه الفترة من العام الحالي اربعة مواطنين، بينما قُتل خلال نفس الفترة من العام الماضي ثلاثة مواطنين.

وأضاف ارزيقات أن المشاجرات زادت في الـ 21 يوماً من رمضان في العام الحالي مقارنة مع العام الماضي بنسبة 47.3%، حيث وقع في 2022، (305) مشاجرة ، بينما وقع خلال نفس الفترة من عام 2021 (207) مشاجرة.