مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في مدينة أم الفحم

وطن: اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال مساء اليوم في مدينة أم الفحم في الداخل الفلسطيني المحتل.

وأطلقت قوات الاحتلال عشرات قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه منازل المواطنين ما تسبب بإصابات في الاختناق بين صفوف النساء والأطفال.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال هاجمت بقنابل الغاز المسيل للدموع إفطارا جماعيا للاطفال في المدينة ما تسبب بعشرات حالات الاختناق في صفوفهم.

وشهدت المدينة مساء اليوم مسيرة حاشدة للتنديد بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المُبارك، بدعوة من الحراك الفحماوي الموحّد واللجنة الشعبية في المدينة.