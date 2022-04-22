المئات يتظاهرون امام سفارة الاحتلال في لندن

وطن: أقامت عدة منظمات بريطانية، تظاهرة حاشدة أمام مقر سفارة الاحتلال، في العاصمة لندن، لإدانة اقتحامات الاحتلال المسجد الأقصى والاعتداءات المتواصلة على القدس والفلسطينيين.

وطالب المحتشدون أمام سفارة الاحتلال في لندن، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطيني، ومنع المستوطنين من اقتحام الحرم القدسي، ومطالبة الحكومة البريطانية، بوقف تصدير السلاح للاحتلال.

ونظم الفعالية كل من المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، وحملة التضامن البريطانية مع فلسطين.

وشارك في التظاهرة عدد من أعضاء جماعة ناطوري كارتا، اليهودية المناهضة لدولة الاحتلال، رافعين لافتات تطالب بالحرية لفلسطين، وأخرى تصف إسرائيل بدولة الإرهاب.