"قدسنا" تسلم مجموعة من فرق الإسعاف العاملة في الأقصى معدات ومستلزمات طبية

وطن: سلمت مؤسسة قدسنا الإنسانية الوقفية وبالشراكة مع صندوق ووقفية القدس ضمن حملة "الوفاء للقدس" معدات ومستلزمات طبية لكل من: جمعية سما القدس للخدمات الطبية وإسعاف نادي أبناء القدس في إطار مشروع دعم فرق الإسعاف المتطوعة العاملة في المسجد الأقصى المبارك.

وقال طاهر الديسي المدير التنفيذي لصندوق ووقفية القدس "نشهد اليوم محطة جديدة من محطات حملة "الوفاء للقدس" وتوجيه الدعم لمجموعة من فرق الإسعاف المتطوعة في المسجد الأقصى المبارك والتي تعرضت لاعتداءات واضرار بممتلكاتها وأدواتها الأسبوع الماضي خلال موجة الاقتحامات التي شهدها المسجد.

وأضاف "نشكر كل المسعفين والمسعفات والمتطوعين والمتطوعات هؤلاء الجنود المجهولين في الميدان في رحاب المسجد الأقصى المبارك وفي كافة وازقة وشوارع القدس نقدم هذا الدعم البسيط كأقل واجب تجاه جهودهم التي يبذلونها في اسعاف المصابين".

من جانبه أكد نضال حجازي مدير جمعية سما القدس للخدمات الطبية انه خلال الأحداث الاخيرة تعرضت طواقمنا وخيمة الإسعاف في المسجد الأقصى لاعتداءات من الاحتلال مما أدى الى تحطيم المعدات، توجهنا لصندوق ووقفية القدس لطلب المساعدة من اجل الاستمرار في تقديم خدماتنا الحيوية.

وأشاد حجازي بجهود الوقفية في توفير المواد والمعدات التي تعمل على تفادي أي نقص في تقديم الخدمات الطبية في مواجهة الأحداث في المدينة.

ضابط الإسعاف في نادي أبناء القدس وليد حسن فيراوي، قال منذ عدة سنوات يتعرض شعبنا في القدس لاعتداءات وقمع وانتهاك لحرمة المسجد الأقصى مضيفا ان حملة الوفاء للقدس جاءت لسد بعض احتياجاتنا الطبية.

وأضاف: ان طواقمنا دائما في خدمة المقدسيين والمصلين في ساحات المسجد الأقصى المبارك أنحاء المدينة، وفي تقديم المساعدة الطبية خلال الأحداث والمواجهات التي تشهدها القدس والاقصى.