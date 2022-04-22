حماس تدعو إلى هبّة عارمة دفاعاً عن الأقصى ونصرة لمرابطيه

وطن: دعت حركة حماس الجماهير إلى هبّة عارمة دفاعاً عن المسجد الأقصى ونصرة للمرابطين فيه الذين لبّوا نداء الفجر العظيم وتعرّضوا لعنف الاحتلال وبطشه.

واستنفرت الحركة، في بيانٍ لها اليوم الجمعة،جمهور الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة، ودعتهم إلى شد الرّحال في يوم الجمعة هذا، والاحتشاد والرّباط والاعتكاف في رحاب المسجد الأقصى المبارك طوال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وشددت على أن"ذلك دفاعاً عن القدس والأقصى، ونصرة للمرابطين الأبطال الذين لبّوا نداء الفجر العظيم، "فجر إنا باقون"، وأصيب منهم العشرات أثناء تصديهم البطولي ومنذ ساعات الصباح الأولى، لاقتحامات وعنف وبطش قوات الاحتلال الغاشم".

وختمت بقولها إن:"وحدة شعبنا البطل ومقاومته الباسلة ستبقى سدّاً وحصناً منيعاً في مواجهة الاحتلال وقطعان مستوطنيه، ولن تسمح لهم بتمرير مخططاتهم الخبيثة في الأقصى والقدس المخضبة بدماء الشهداء الزكيّة".