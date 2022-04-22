اتحاد الكرة المصري ينوي اللجوء إلى "كاس" لإعادة مباراة مصر والسنغال

وطن: أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم المصري أن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لم توضح موعد اتخاذ القرار بشأن إعادة مباراة المنتخبين مصر والسنغال في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022".

وقال لقناة أون تايم سبورتس 1:" "نتواصل مع الاتحاد الإفريقي منذ أول يوم قدمنا فيه الشكوى ولكن الرد الدائم هو أن تلك المباراة تخص نظيره الدولي وليس للكاف سلطة عليها".

وبسؤاله ماذا لو قررت لجنة الانضباط عدم إعادة المباراة قال: "لو جاء القرار سلبيا عكس ما نريد سوف نطعن به لدى المحكمة الرياضية "كاس".

وشدد المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري: "لا يوجد وقت محدد للبت في القرار ولكن مثلما قال اتحاد الكرة من قبل نحن نفعل كل شيء من أجل حقنا حتى نحصل عليه".

وعن هاني أبو ريدة عضو المكتبين التنفيذيين للاتحادين الإفريقي والدولي قال: "هاني أبو ريدة قيمة كبيرة لمصر في الاتحاد الدولي وتقابلنا في قطر وكان هناك حوار بيننا حول المباراة وأحداثها وبالتأكيد أي يشخص يستطيع المساعدة سيفعل ذلك".