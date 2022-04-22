150 الف مصل ادوا اليوم صلاة الجمعة في المسجد الاقصى

وطن: أدى نحو 150 ألف مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات وتقييدات الاحتلال.

وقالت الأوقاف ان 150 ألف مصل أدوا اليوم صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك، على الرغم من الحواجز التي نشرتها قوات الاحتلال على مداخل المدن والطرق المؤدية الى القدس، وكذلك في الشوارع المؤدية الى المسجد الأقصى داخل المدينة.

وفرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط الأقصى، وأغلقت كافة الشوارع والطرق والأحياء المتاخمة للبلدة القديمة في القدس، حيث انتشر الآلاف من عناصرها على بوابات البلدة القديمة والطرقات والشوارع المؤدية للمسجد، وعلى بواباته الخارجية، وأجروا عمليات تفتيش لأغراض المواطنين، وفحص هوياتهم الشخصية، كما شهدت الحواجز العسكرية الثابتة المقامة على المداخل الرئيسة لمدينة القدس ازدحاما واختناقات كبيرة.

وكان آلاف المواطنين أدوا صلاة فجر الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى، تلبية للدعوات لدعوات نشطاء مقدسيين، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال المسجد وتعتدي على من فيه بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى عشرات الإصابات بعضها وصفت بالخطيرة، واعتقال أحد الشبان المصابين، كما أعاقت قوات الاحتلال عمل الطواقم الصحفية في محاولة لمنع تغطية الاعتـداءات المستمرة منذ أكثر من أسبوع.